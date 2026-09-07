JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 13 Ribu Penumpang Tertahan di Bali, Maskapai Membagikan Kompensasi

13 Ribu Penumpang Tertahan di Bali, Maskapai Membagikan Kompensasi

Senin, 07 September 2026 – 18:34 WIB
13 Ribu Penumpang Tertahan di Bali, Maskapai Membagikan Kompensasi - JPNN.com Bali
Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai dan maskapai membagikan akomodasi untuk para penumpang yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Foto: Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa sampai di Provinsi Bali.

Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat sebanyak 13 ribu calon penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai terdampak gangguan operasional penerbangan selama dua hari terakhir.

Perinciannya, terdiri dari 4,4 ribu penumpang kedatangan dan 8,7 ribu penumpang keberangkatan.

Baca Juga:

“Pencatatan data operasional ini berlangsung sejak Minggu (6/9) pukul 07.00 WITA hingga Senin (7/9) pukul 11.00 WITA,” ujar Head of Communication & Legal
Division Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi Senin (7/9) dilansir dari Antara.

Menurut Gede Eka Sandi Asmadi, sekitar 13 ribu penumpang itu terdampak atas pembatalan dan pergeseran jam terbang di sebanyak 108 penerbangan.

Khususnya pada konektivitas udara yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa titik krusial di Pulau Jawa.

Baca Juga:

Kendala lalu lintas udara ini didominasi rute penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Husein Sastranegara.

Dari pintu kedatangan tercatat sebanyak 43 jadwal terbang dari Soekarno-Hatta dibatalkan, disusul lima penerbangan dari Halim Perdanakusuma dan tiga penerbangan dari Husein Sastranegara.

Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat sebanyak 13 ribu calon penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bandara bali Bandara I Gusti Ngurah Rai Gunung Anak Krakatau erupsi Erupsi Gunung Anak Krakatau Bandara Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Husein Sastranegara Maskapai Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20 - JPNN.com Bali

    Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20

  2. Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim

  3. Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United? - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU