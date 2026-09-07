13 Ribu Penumpang Tertahan di Bali, Maskapai Membagikan Kompensasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa sampai di Provinsi Bali.

Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat sebanyak 13 ribu calon penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai terdampak gangguan operasional penerbangan selama dua hari terakhir.

Perinciannya, terdiri dari 4,4 ribu penumpang kedatangan dan 8,7 ribu penumpang keberangkatan.

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“Pencatatan data operasional ini berlangsung sejak Minggu (6/9) pukul 07.00 WITA hingga Senin (7/9) pukul 11.00 WITA,” ujar Head of Communication & Legal

Division Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi Senin (7/9) dilansir dari Antara.

Menurut Gede Eka Sandi Asmadi, sekitar 13 ribu penumpang itu terdampak atas pembatalan dan pergeseran jam terbang di sebanyak 108 penerbangan.

Khususnya pada konektivitas udara yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa titik krusial di Pulau Jawa.

Kendala lalu lintas udara ini didominasi rute penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Husein Sastranegara.

Dari pintu kedatangan tercatat sebanyak 43 jadwal terbang dari Soekarno-Hatta dibatalkan, disusul lima penerbangan dari Halim Perdanakusuma dan tiga penerbangan dari Husein Sastranegara.