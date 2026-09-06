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Perayaan Tumpek Uye di Bali: Vaksinasi Rabies hingga Sterilisasi Anjing

Minggu, 06 September 2026 – 20:05 WIB
Perayaan Tumpek Uye di Bali: Vaksinasi Rabies hingga Sterilisasi Anjing - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyaksikan sterilisasi anjing saat perayaan Tumpek Uye alias Tumpek Kandang di Pura Luhur Batukau, Tabanan, Sabtu (6/9) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perayaan Rahina Tumpek Uye (Tumpek Kandang), Sabtu (5/9/2026) berlangsung serentak di seluruh kabupaten/kota se-Bali.

Tidak hanya diisi dengan ritual persembahyangan, peringatan kali ini diwujudkan melalui aksi nyata pelestarian satwa dan pemeliharaan ekosistem.

Puncak perayaan tingkat Provinsi Bali dipusatkan di Pura Luhur Batukau, Penebel, Tabanan, Sabtu (5/9/2026) kemarin.

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Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati I Made Dirga, Sekda Bali Dewa Made Indra, serta
jajaran pejabat Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan.

Rangkaian peringatan di Pura Luhur Batukau diawali dengan memberi makan ikan di kolam Beji dan melepas ratusan burung titiran ke alam bebas.

Perayaan Rahina Tumpek Uye lalu dilanjutkan dengan persembahyangan bersama di Pura Beji dan Pura Penataran Luhur Batukau.

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Usai persembahyangan, Gubernur Koster beserta rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi rabies dan sterilisasi massal terhadap Hewan Penular Rabies (HPR),
khususnya anjing, di Banjar Wangaya Kaja, Desa Wangaya Gede.

“Perayaan Tumpek Uye merupakan wujud penghormatan manusia terhadap fauna yang memberi banyak manfaat bagi kehidupan.

Perayaan Rahina Tumpek Uye (Tumpek Kandang), Sabtu (5/9/2026) berlangsung serentak di seluruh kabupaten/kota se-Bali.
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TAGS   Tumpek Uye Rahina Tumpek Uye Tumpek Kandang pemprov bali Koster gubernur koster Pura Luhur Batukau vaksinasi rabies rabies sterilisasi anjing

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