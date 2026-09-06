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Imigrasi Ngurah Rai Siaga Dampak Erupsi, Penerbangan Internasional Terdampak

Minggu, 06 September 2026 – 19:41 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Siaga Dampak Erupsi, Penerbangan Internasional Terdampak - JPNN.com Bali
Aparat Imigrasi Ngurah Rai memeriksa dokumen WNA yang berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Penerbangan internasional di Bandara Bali ikut terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9). Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badung, memastikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, pada Minggu (6/9), berjalan normal, aman dan kondusif.

Meskipun operasional bandara secara umum kondusif, kondisi kahar (force majeure) tersebut sempat memengaruhi satu penerbangan internasional.

Penerbangan internasional yang terdampak, yakni Citilink QG500 rute Denpasar (DPS)–Dili (DIL) yang membawa 94 penumpang.

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Penerbangan tersebut dibatalkan karena armada pesawat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng (CKG).

Menyikapi pembatalan tersebut, petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penyesuaian data perlintasan serta mengecek status izin tinggal seluruh penumpang terdampak.

Hasilnya, tidak ditemukan adanya WNA atau penumpang yang mengalami overstay.

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Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri berkomitmen memprioritaskan kepastian layanan administrasi keimigrasian di tengah dinamika bencana alam.

“Kami langsung melakukan penyesuaian data perlintasan agar tidak ada penumpang yang dirugikan secara administratif akibat kondisi di luar kendali mereka,” ujar Muhamad Novyandri, Minggu (6/9).

Penerbangan internasional yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, yakni Citilink QG500 rute Denpasar (DPS)–Dili (DIL) yang membawa 94 penumpang.
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TAGS   imigrasi ngurah rai erupsi Gunung Anak Krakatau citilink Rute Denpasar - Dili penerbangan internasional WNA overstay

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