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Bandara Bali Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau: 41 Flight Batal, Satu Delay

Minggu, 06 September 2026 – 19:06 WIB
Bandara Bali Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau: 41 Flight Batal, Satu Delay - JPNN.com Bali
Ilustrasi aktivitas di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasar data otoritas Bandara Bali pada Minggu (6/9) pukul 15.30 WITA, sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan (canceled) maupun penundaan (delayed). Foto: Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak pada lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Berdasar data otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Minggu (6/9) pukul 15.30 WITA, tercatat sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan (canceled) maupun penundaan (delayed).

Perinciannya, tujuh penerbangan kedatangan dari Bandara Soekarno-Hatta (CGK) – Bandara Ngurah Rai (DPS) dibatalkan.

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Untuk keberangakatan ada 34 penebangan ke Bandara Gusti Ngurah Rai yang terdampak.

30 penerbangan dari Bandara Ngurah Rai (DPS) tujuan Bandara Soekarno-Hatta (CKG) dibatalkan, sementara satu penerbangan ditunda (delayed).

Dua penerbangan rute Bandara Ngurah Rai (DPS) – Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) dibatalkan.

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Dua penerbangan rute Bandara Ngurah Rai (DPS) – Bandara Husein Sastranegara (BDO) dibatalkan.

Menurut Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi, meski ada penyesuaian jadwal pada sejumlah rute, operasional kebandarudaraan secara umum tetap berjalan aman.

Berdasar data otoritas Bandara Bali pada Minggu (6/9) pukul 15.30 WITA, sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan (canceled) maupun penundaan (delayed).
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TAGS   bandara bali Bandara I Gusti Ngurah Rai Gunung Anak Krakatau erupsi Bandara Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Husein Sastranegara Flight Bali

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