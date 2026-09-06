Bandara Bali Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau: 41 Flight Batal, Satu Delay

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak pada lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Berdasar data otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Minggu (6/9) pukul 15.30 WITA, tercatat sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan (canceled) maupun penundaan (delayed).

Perinciannya, tujuh penerbangan kedatangan dari Bandara Soekarno-Hatta (CGK) – Bandara Ngurah Rai (DPS) dibatalkan.

Untuk keberangakatan ada 34 penebangan ke Bandara Gusti Ngurah Rai yang terdampak.

30 penerbangan dari Bandara Ngurah Rai (DPS) tujuan Bandara Soekarno-Hatta (CKG) dibatalkan, sementara satu penerbangan ditunda (delayed).

Dua penerbangan rute Bandara Ngurah Rai (DPS) – Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) dibatalkan.

Dua penerbangan rute Bandara Ngurah Rai (DPS) – Bandara Husein Sastranegara (BDO) dibatalkan.

Menurut Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi, meski ada penyesuaian jadwal pada sejumlah rute, operasional kebandarudaraan secara umum tetap berjalan aman.