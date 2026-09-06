JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Evakuasi Pendaki Muda di Gunung Agung Terhalang Kabut Tebal & Hujan

Evakuasi Pendaki Muda di Gunung Agung Terhalang Kabut Tebal & Hujan

Minggu, 06 September 2026 – 15:47 WIB
Evakuasi Pendaki Muda di Gunung Agung Terhalang Kabut Tebal & Hujan - JPNN.com Bali
im SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki muda yang jatuh ke jurang di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut Gunung Agung, Minggu (6/9) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Upaya tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki muda Komang Sandi Darmawan, 15, warga Banjar Yeha, Desa Sebudi, Selat, Karangasem, yang jatuh ke jurang Gunung Agung, Minggu (6/9) dini hari, ternyata tak mudah.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem Putu Handika Bhayangkara mengungkapkan tim SAR gabungan menghadapi tantangan cuaca yang cukup ekstrem selama operasi berlangsung.

"Tim SAR hampir lima jam melakukan proses evakuasi,” ujar Putu Handika Bhayangkara, Minggu (6/9) pagi.

Baca Juga:

Menurut Putu Handika Bhayangkara, kendala utama di lapangan adalah cuaca di puncak Gunung Agung.

“Terjadi hujan gerimis dan kabut tebal dengan visibility (jarak pandang) hanya sekitar 20 meter," katanya.

Beruntung kerja keras tim SAR membuahkan hasil.

Baca Juga:

Pada pukul 12.15 WITA, korban Komang Sandi Darmawan berhasil ditemukan pada ketinggian 2.500 Mdpl di kedalaman 12 meter.

Korban kemudian dievakuasi ke posko area parkir Pura Pasar Agung, Selat, Karangasem.

Putu Handika Bhayangkara mengungkapkan tim SAR gabungan menghadapi tantangan cuaca yang cukup ekstrem selama operasi berlangsung di Gunung Agung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pendaki pendaki muda gunung agung Tim SAR Gabungan hujan kabut Puskesmas Selat RSUD Karangasem jurang karangasem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim - JPNN.com Bali

    Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim

  2. Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh

  3. Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU