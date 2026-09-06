Pendakian Dini Hari Berujung Petaka, Pendaki Muda Jatuh ke Jurang Gunung Agung

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki muda yang jatuh ke jurang di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut (mdpl) Gunung Agung, Minggu (6/9).

Korban diketahui bernama Komang Sandi Darmawan, 15, warga Banjar Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Bali.

Kejadian berawal saat korban bersama seorang rekannya mulai mendaki pada Minggu (6/9) dini hari, sekitar pukul 00.30 WITA.

Namun, dalam perjalanan menuju puncak, korban terperosok ke jurang dengan kedalaman sekitar 12 meter pada pukul 06.30 WITA.

“Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem menerima laporan insiden tersebut pada pukul 08.30 WITA dari seorang pelapor bernama Wayan Widiyasa,” kata

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem Putu Handika Bhayangkara, Minggu (6/9).

Petugas siaga segera berkoordinasi dengan pemandu lokal Gunung Agung untuk memberikan pertolongan awal kepada korban.

Pada pukul 07.30 WITA,Pos SAR Karangasem memberangkatkan satu tim untuk mempercepat proses evakuasi.

"Menggerakan tim satu yang terdiri dari 25 orang pemandu lokal Pasar Agung untuk bergerak mendahului melakukan proses evakuasi," ujar Putu Handika Bhayangkara.