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Kalender Bali Minggu (6/9): Baik untuk Bepergian & Membangun Tembok

Minggu, 06 September 2026 – 06:08 WIB
Kalender Bali Minggu (6/9): Baik untuk Bepergian & Membangun Tembok - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 6 September 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Menail. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (6/9) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Menail.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (6/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                       

Kalender Bali Minggu 6 September 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Menail: Hari baik untuk bepergian dan membangun tembok pekarangan
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Bepergian Dewasa Ayu Kalender Bali Minggu 6 September 2026 Redite Umanis Menail Hari Baik Membangun Tembok Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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