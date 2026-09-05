JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pansus TRAP DPRD Bali Bergerak, Tambang di Kampial Nusa Dua Tamat

Pansus TRAP DPRD Bali Bergerak, Tambang di Kampial Nusa Dua Tamat

Sabtu, 05 September 2026 – 09:34 WIB
Pansus TRAP DPRD Bali Bergerak, Tambang di Kampial Nusa Dua Tamat - JPNN.com Bali
Pansus TRAP DPRD Bali tutup sementara tambang di Kampial Badung, Denpasar, Jumat (4/9). Foto: ANTARA/HO-DPRD Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tamat sudah aktivitas pertambangan seluas 5,8 hektare di kawasan Kampial, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali secara resmi menutup kawasan pertambangan itu, Jumat (4/9) kemarin.

Pansus TRAP DPRD Bali menemukan fakta aktivitas pertambangan itu belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Surat izin Penambangan Batuan (SIPB).

Baca Juga:

“Pansus TRAP memutuskan menutup sementara aktivitas pertambangan,” ujar Sekretaris Pansus TRAP Dewa Nyoman Rai dilansir dari Antara.

Dewa Nyoman Rai mengatakan Pansus TRAP DPRD Bali ingin memperjelas izin, termasuk dasar dan kriteria pemilik usaha menjalankan usahanya.

“Kami sudah berdiskusi untuk menjalankan sesuai ranah hukum,” kata Dewa Nyoman Rai.

Baca Juga:

Berdasar temuan di lapangan, Dewa Nyoman Rai mengatakan pihak pengelola belum bisa memperlihatkan amar putusan pengadilan yang diklaim sebagai salah satu dasar pengelolaan lahan.

Luas area pertambangan yang mencapai 5,8 hektare ikut menjadi sorotan.

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menutup kawasan pertambangan di Kampial, Nusa Dua, Badung, Jumat (4/9) kemarin.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali tambang Kampial Bali Nusa Dua Kawasan Pertambangan izin usaha Izin Usaha Pertambangan Surat izin Penambangan Batuan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh

  2. Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol

  3. Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1 - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU