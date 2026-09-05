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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Sabtu (5/9), Silakan Cek!

Sabtu, 05 September 2026 – 05:55 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Sabtu (5/9), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (5/9) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Uye.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Kandang.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (5/9) saat Saniscara Kliwon Uye: Hari bertebaran di Gianyar, Tabanan dan Badung.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Tumpek Kandang Saniscara Kliwon Uye

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