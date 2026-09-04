Customer Day 2026: Epson Tebar Layanan di 50 Authorized Service Partner

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Epson Indonesia menggelar Epson Customer Day 2026 untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional pada 3–4 September 2026.

Acara ini berlangsung serentak di 50 lokasi Authorized Service Partner (ASP) Epson yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Epson menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus menyerap masukan secara langsung guna meningkatkan kualitas layanan purnajual dan customer experience.

Menurut Head of Function Sales PT Epson Indonesia Muchammad Husni Nurdin, pelanggan merupakan bagian penting dalam perkembangan perusahaan.

Oleh karena itu, ajang ini dimanfaatkan untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung.

"Bagi kami, Customer Day bukan hanya perayaan Hari Pelanggan, melainkan kesempatan untuk mendengarkan langsung pengalaman, kebutuhan, dan masukan dari pelanggan.

Feedback tersebut menjadi acuan penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan Epson di Indonesia," ujar Muchammad Husni Nurdin.

Customer Day Hadir di 50 Authorized Service Partner

Pada Customer Day 2026, Epson Indonesia melibatkan 50 Authorized Service Partner di seluruh Indonesia.