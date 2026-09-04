Dua Karya Inovasi Kearsipan Kemenkum Bali Akhirnya Bersertifikat Hak Cipta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dua karya inovasi kearsipan yang lahir dari lingkungan Kanwil Kemenkum Bali resmi memperoleh pelindungan Hak Cipta.

Kedua karya tersebut adalah lagu berjudul “Tertib Arsip” yang merupakan Jingle Kearsipan Kanwil Kemenkum Bali dan karya seni gambar berjudul “Optimalisasi Pengawasan Kearsipan (OPSI PK)”.

Penyerahan Sertifikat Hak Cipta atas kedua karya tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Launching Optimalisasi Pengawasan Kearsipan (OPSI PK) dan Sosialisasi serta Pendampingan Pengelolaan Arsip, Kamis (3/9) kemarin.

Sertifikat Hak Cipta diserahkan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardiansyah kepada Kabag Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana.

Penerimaan sertifikat tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam memberikan pelindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui inovasi di lingkungan organisasi.

Pencatatan Hak Cipta juga menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan karya.

Karya lagu “Tertib Arsip” hadir sebagai Jingle Kearsipan Kanwil Kemenkum Bali yang menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran dan budaya tertib arsip di lingkungan kerja.

Melalui pendekatan yang lebih kreatif, pesan mengenai pentingnya pengelolaan arsip diharapkan dapat lebih mudah diterima dan diingat oleh seluruh pegawai.