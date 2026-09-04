JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (4/9): Baik untuk Belajar, Mengajar & Membentuk Organisasi

Kalender Bali Jumat (4/9): Baik untuk Belajar, Mengajar & Membentuk Organisasi

Jumat, 04 September 2026 – 05:56 WIB
Kalender Bali Jumat (4/9): Baik untuk Belajar, Mengajar & Membentuk Organisasi - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 4 September 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Uye. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (4/9) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Uye.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (4/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Jumat 4 September 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Uye: Hari baik untuk belajar, mengajar & membentuk organisasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Belajar Hari Baik Mengajar Hari Baik Membentuk Organisasi Kalender Bali Jumat 4 September 2026 Sukra Wage Uye Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSS Sleman Siap Bikin Kejutan di Markas Bali United, Pieter Huistra Buka Suara - JPNN.com Bali

    PSS Sleman Siap Bikin Kejutan di Markas Bali United, Pieter Huistra Buka Suara

  2. Bali United vs PSS Sleman, Ricky Fajrin: Riko Simanjuntak Harus Diwaspadai! - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSS Sleman, Ricky Fajrin: Riko Simanjuntak Harus Diwaspadai!

  3. Bali United Bermasalah, Tiga Pemain Absen Kontra PSS, Tiga Poin Harga Mati - JPNN.com Bali

    Bali United Bermasalah, Tiga Pemain Absen Kontra PSS, Tiga Poin Harga Mati

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU