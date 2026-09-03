Bali Banjir Cuan dari Ekspor Benih Ikan, Jadi Incaran Negara Tetangga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penjualan benih kerapu dan bandeng asal Bali terus melonjak pesat di pasar domestik maupun internasional dalam dua tahun terakhir.

Lonjakan ini didorong oleh penerapan sertifikat mutu benih berstandar internasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memperkuat daya saing komoditas perikanan nasional.

Kinerja ekspor mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Berdasar data KKP, pada 2025, Bali mengekspor 3,52 juta ekor benih kerapu dan bandeng dengan nilai Rp4,43 miliar.

Angka tersebut melonjak tajam pada Agustus 2026, di mana angka ekspor mencapai 3,29 juta ekor dengan nilai menembus Rp6,41 miliar.

Pasar utama ekspor mencakup Thailand, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.

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"Badan Mutu KKP telah melaksanakan sertifikasi mutu di hulu, salah satunya adalah Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan Yang Baik atau CPIB Benih.

Khususnya untuk ikan bandeng dan kerapu yang dihasilkan oleh farm di Bali,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

(Badan Mutu KKP) Ishartini dilansir dari laman KKP.