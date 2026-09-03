Puncak Kemarau 2026: Bali Dikepung Karhutla & Kebakaran Pemukiman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2026 di Bali berlangsung lebih panjang, kering, dan bersuhu lebih tinggi dari kondisi normal.

Kondisi ekstrem ini memicu lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kebakaran pemukiman hingga kekeringan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat, sepanjang 11 April hingga 1 September 2026, bencana kebakaran dan kekeringan merambah sembilan kabupaten/kota.

“BPBD Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan.

Apalagi sampai hari ini tercatat bencana kebakaran terjadi di seluruh kabupaten/kota,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Berdasar data BPBD Bali, kebakaran permukiman menjadi ancaman dominan dengan 132 kejadian.

Wilayah Buleleng dan Kota Denpasar mencatatkan angka tertinggi dengan 33 dan 31 kejadian.

Wilayah Badung sebanyak 15 kejadian, Karangasem serta Jembrana ada 14 dan 10 kejadian.