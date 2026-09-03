Kakanwil Eem Masuk Delegasi Kemenkum RI ke Denmark, Belajar Pengelolaan KI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melakukan koordinasi dengan Setjen Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait persiapan penugasan sebagai salah satu anggota delegasi dalam kunjungan ke Denmark, Senin (31/8).

Pertemuan yang berlangsung di Setjen Kementerian Hukum RI tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan penugasan Eem Nurmanah dalam kunjungan delegasi ke Denmark dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO).

Dalam koordinasi tersebut, Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan kesiapan melaksanakan penugasan serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Penugasan ini merupakan kesempatan strategis untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan kekayaan intelektual yang diterapkan di Denmark.

Selama berada di Denmark, delegasi dijadwalkan mengikuti sejumlah sesi bersama para ahli dan spesialis dari DKPTO.

Berbagai topik akan menjadi bagian dari pembahasan, antara lain pengelolaan kekayaan intelektual, peningkatan kesadaran publik, paten dan merek, serta koordinasi dalam penegakan kekayaan intelektual.

Pertukaran pengetahuan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai peran strategis kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sekjen Kemenkum RI Nico Afinta memberikan arahan agar pelaksanaan penugasan dapat diikuti secara optimal dengan memanfaatkan setiap agenda.