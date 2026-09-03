JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Masuk Delegasi Kemenkum RI ke Denmark, Belajar Pengelolaan KI

Kakanwil Eem Masuk Delegasi Kemenkum RI ke Denmark, Belajar Pengelolaan KI

Kamis, 03 September 2026 – 09:01 WIB
Kakanwil Eem Masuk Delegasi Kemenkum RI ke Denmark, Belajar Pengelolaan KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah berfoto bersama dengan Sekjen Kemenkum Nico Afinta terkait persiapan jadi delegasi ke Denmark dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melakukan koordinasi dengan Setjen Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait persiapan penugasan sebagai salah satu anggota delegasi dalam kunjungan ke Denmark, Senin (31/8).

Pertemuan yang berlangsung di Setjen Kementerian Hukum RI tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan penugasan Eem Nurmanah dalam kunjungan delegasi ke Denmark dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO).

Dalam koordinasi tersebut, Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan kesiapan melaksanakan penugasan serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Penugasan ini merupakan kesempatan strategis untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan kekayaan intelektual yang diterapkan di Denmark.

Selama berada di Denmark, delegasi dijadwalkan mengikuti sejumlah sesi bersama para ahli dan spesialis dari DKPTO.

Berbagai topik akan menjadi bagian dari pembahasan, antara lain pengelolaan kekayaan intelektual, peningkatan kesadaran publik, paten dan merek, serta koordinasi dalam penegakan kekayaan intelektual.

Baca Juga:

Pertukaran pengetahuan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai peran strategis kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sekjen Kemenkum RI Nico Afinta memberikan arahan agar pelaksanaan penugasan dapat diikuti secara optimal dengan memanfaatkan setiap agenda.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah berkoordinasi Setjen Kemenkum terkait persiapan penugasan sebagai salah satu anggota delegasi ke Denmark, Senin (31/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah denmark Sekjen Kemenkum Nico Afinta kekayaan intelektual Pelayanan KI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara

  2. Super League: PSS Sleman Uji Nyali di Bali, tak Sabar Menanti Derbi Jogja - JPNN.com Bali

    Super League: PSS Sleman Uji Nyali di Bali, tak Sabar Menanti Derbi Jogja

  3. Pieter Huistra Bicara Ambisi Bersama PSS Sleman, 12 Pemain Asing Bikin Pede - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Bicara Ambisi Bersama PSS Sleman, 12 Pemain Asing Bikin Pede

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU