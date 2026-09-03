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Undiksha Naik Kelas ke PTN-BH, Babak Baru Otonomi Kampus di Bali Utara

Kamis, 03 September 2026 – 08:43 WIB
Undiksha Naik Kelas ke PTN-BH, Babak Baru Otonomi Kampus di Bali Utara - JPNN.com Bali
Dirjen Diktisaintek Prof. Khairul Munadi menyerahkan sertifikat status baru PTN-BH ke Rektor Undiksha Prof. I Wayan Lasmawan di Jakarta, Selasa (1/9) lalu. Foto: Dok. Undiksha

bali.jpnn.com, BULELENG - Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) resmi bertransformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Kepastian ini ditandai dengan penyerahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta PTN-BH Undiksha oleh Dirjen Diktisaintek Prof. Khairul Munadi kepada Rektor Undiksha Prof. I Wayan Lasmawan di Jakarta, Selasa (1/9) lalu.

Prosesi penyerahan ini turut disaksikan oleh Ketua Senat Undiksha Prof. I Gusti Putu Suharta beserta jajaran Wakil Rektor.

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Ada tiga poin kunci perubahan status Undiksha dari PTN-BLU menjadi PTN-BH.

Dengan status baru, Undiksha kini memiliki fleksibilitas penuh dalam mengelola kebijakan akademik, nonakademik, serta tata kelola lembaga sesuai karakteristik kampus.

Status PTN-BH diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan, riset, inovasi, dan perluasan jejaring internasional.

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Namun, kemandirian yang diperoleh kampus negeri di Bali utara menuntut tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"PTN-BH bukan sekadar perubahan status, melainkan tentang kemandirian mengelola universitas, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memperbesar kontribusi bagi masyarakat.

Undiksha resmi bertransformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
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TAGS   undiksha PTN-BH PTN-BLU bali utara Otonomi Kampus Kemendiktisaintek Dirjen Diktisaintek Prof Khairul Munadi Rektor Undiksha Prof Dr Wayan Lasmawan MPd

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