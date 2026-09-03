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Kalender Bali Kamis (3/9): Baik Menghilangkan Penyakit Karena Guna-guna

Kamis, 03 September 2026 – 05:55 WIB
Kalender Bali Kamis (3/9): Baik Menghilangkan Penyakit Karena Guna-guna - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Kamis 3 September 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Uye. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (3/9) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Pon Uye.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (3/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Kamis 3 September 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Uye: Hari baik untuk menghilangkan penyakit karena guna-guna, kecuali ini
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TAGS   kalender Kalender Bali penyakit guna-guna Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 3 September 2026 Wraspati Pon Uye Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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