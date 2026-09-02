Trem Listrik Bandara–Canggu Dirancang Bebas Kabel Melayang, Kelar 2029?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengomentari rencana pengembangan moda transportasi publik massal di Bali yang dikembangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Menurut Koster, pengembangan transportasi publik massal ini tidak hanya berfokus pada solusi pengurai kemacetan, tetapi juga memprioritaskan pelestarian budaya, lingkungan, serta kenyamanan masyarakat lokal.

PT KAI (Persero) berencana mengembangkan pembangunan trem listrik rute Bandara I Gusti Ngurah Rai–Canggu sepanjang 12 kilometer.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas usulan bersama antara Pemprov Bali dan Bappenas untuk menata ulang sistem transportasi di Bali, khususnya di wilayah Badung yang memikul beban kemacetan cukup parah.

Koster menegaskan bahwa modernisasi infrastruktur transportasi di Pulau Bali wajib berjalan seiring dengan nilai-nilai lokal.

Pembangunan trem berbasis teknologi modern tidak boleh sampai merusak ekosistem pariwisata maupun mengganggu kehidupan warga setempat.

"Pengembangan transportasi harus tetap memperhatikan keunikan dan keindahan Bali, mendukung sektor pariwisata, serta tidak mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Koster.

Koster menambahkan perancangan jalur (trase) trem akan memperhitungkan secara cermat keberadaan hotel, akomodasi wisata, objek wisata, kawasan permukiman, hingga aspek lingkungan.