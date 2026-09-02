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Kalender Bali Rabu (2/9): Tak Baik untuk Upacara Membakar Mayat & Atiwa-tiwa

Rabu, 02 September 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Rabu (2/9): Tak Baik untuk Upacara Membakar Mayat & Atiwa-tiwa - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 2 September 2026 bertepatan dengan Buda Paing Uye. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (2/9) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Uye.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (2/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Rabu 2 September 2026 bertepatan dengan Buda Paing Uye: Tidak baik untuk melakukan upacara membakar mayat & atiwa-tiwa
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TAGS   kalender Kalender Bali Upacara Membakar Mayat Atiwa-tiwa Kalender Bali Rabu 2 September 2026 Buda Paing Uye Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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