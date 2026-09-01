JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamina Bongkar Pemicu Stok BBM di Bali Langka, Klaim Mulai Pulih

Pertamina Bongkar Pemicu Stok BBM di Bali Langka, Klaim Mulai Pulih

Selasa, 01 September 2026 – 19:23 WIB
Pertamina Bongkar Pemicu Stok BBM di Bali Langka, Klaim Mulai Pulih - JPNN.com Bali
Antrean kendaraan di SPBU saat mengisi BBM jenis Pertalite. PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah kembali pulih. Foto: Humas Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah kembali pulih.

Langkah penanganan cepat dilakukan setelah sejumlah SPBU di kawasan tersebut sempat mengalami antrean panjang hingga kelangkaan stok sementara.

Sebelumnya pada Kamis (27/8/2026), antrean kendaraan membludak di beberapa titik vital, seperti SPBU area Jalan Imam Bonjol Denpasar dan kawasan Nusa Dua, Badung.

Baca Juga:

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengungkapkan bahwa terbatasnya pasokan BBM subsidi tersebut dipicu oleh dua faktor utama.

Menurut Ahad Rahedi, hal ini berkaitan dengan penyesuaian jadwal sandar kapal di Integrated Terminal (IT) Manggis dan Fuel Terminal (FT) Sanggaran.

Kedua terkait pemeliharaan sarana dan fasilitas (Sarfas).

Baca Juga:

Perawatan berkala di FT Sanggaran berdampak pada kapasitas penerimaan dan penyaluran BBM secara sementara.

“Kami memahami adanya antrean yang sempat terjadi di sejumlah SPBU di Denpasar dan Badung akibat keterlambatan pasokan ini.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Kota Denpasar dan Badung telah kembali pulih
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bbm bahan bakar minyak Bali kota denpasar badung SPBU IT Manggis FT Sanggaran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas - JPNN.com Bali

    PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas

  2. Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

  3. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU