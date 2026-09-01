Pertamina Bongkar Pemicu Stok BBM di Bali Langka, Klaim Mulai Pulih

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah kembali pulih.

Langkah penanganan cepat dilakukan setelah sejumlah SPBU di kawasan tersebut sempat mengalami antrean panjang hingga kelangkaan stok sementara.

Sebelumnya pada Kamis (27/8/2026), antrean kendaraan membludak di beberapa titik vital, seperti SPBU area Jalan Imam Bonjol Denpasar dan kawasan Nusa Dua, Badung.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengungkapkan bahwa terbatasnya pasokan BBM subsidi tersebut dipicu oleh dua faktor utama.

Menurut Ahad Rahedi, hal ini berkaitan dengan penyesuaian jadwal sandar kapal di Integrated Terminal (IT) Manggis dan Fuel Terminal (FT) Sanggaran.

Kedua terkait pemeliharaan sarana dan fasilitas (Sarfas).

Perawatan berkala di FT Sanggaran berdampak pada kapasitas penerimaan dan penyaluran BBM secara sementara.

“Kami memahami adanya antrean yang sempat terjadi di sejumlah SPBU di Denpasar dan Badung akibat keterlambatan pasokan ini.