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Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina Dex Resmi Naik Per 1 September, Sebegini

Selasa, 01 September 2026 – 18:52 WIB
Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina Dex Resmi Naik Per 1 September, Sebegini - JPNN.com Bali
Petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak ke mobil konsumen. Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex di wilayah Jatimbalinus per 1 September 2026. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai Selasa hari ini (1/9/2026) pukul 00.00 WIB.

Tiga produk yang mengalami penyesuaian harga meliputi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Area Manager Comm, Rel. & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan bahwa langkah ini diambil mengacu pada formula yang telah ditetapkan pemerintah.

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“Penyesuaian harga dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat.

Indikator utamanya mencakup harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya,” ujar Ahad Rahedi.

Ahad menegaskan, perubahan harga ini hanya berlaku pada sebagian produk.

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Jenis BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 dipastikan tidak mengalami perubahan harga.

Produk BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian harga per 1 September 2026, yakni Pertamax Turbo (RON 98) dari harga Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga sejumlah produk Bahan akar Minyak (BBM) non-subsidi mulai Selasa hari ini (1/9/2026) pukul 00.00 WIB.
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TAGS   PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus pertamina Bali Pertamax Turbo Dexlite Pertamina Dex Pertamax Jatimbalinus bbm BBM non-subsidi

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