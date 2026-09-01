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Karantina Bali Raih Penghargaan dari IUCN, Konsisten Tekan Penyelundupan Satwa

Selasa, 01 September 2026 – 10:22 WIB
Karantina Bali Raih Penghargaan dari IUCN, Konsisten Tekan Penyelundupan Satwa - JPNN.com Bali
Karantina Bali saat menerima penghargaan IUCN atas penggagalan penyelundupan burung ilegal, Denpasar, Senin (31/8). Foto:ANTARA/Ho-Karantina Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) meraih penghargaan internasional dari International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Apresiasi khusus dari kelompok ahli Species Survival Commission Asian Songbird Trade Specialist Group (SSC ASTSG) ini diberikan atas keberhasilan Karantina
Bali menyelamatkan ribuan burung liar dari jaringan perdagangan ilegal.

Sebagai wilayah strategis dengan mobilitas tinggi, Bali menjadi titik kritis lalu lintas satwa.

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Pengawasan ketat fokus dilakukan di berbagai pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, hingga jalur kargo udara dan laut.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan sinergi.

Perlindungan satwa liar membutuhkan kerja bersama agar kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tetap lestari,” ujar Kepala Karantina Bali Heri Yuwono dilansir dari Antara.

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Ada empat poin kunci penindakan Karantina Bali.

Dari sisi penegakan hukum, Karantina Bali mengamankan satwa yang dilalulintaskan tanpa Sertifikat Kesehatan Hewan atau dokumen resmi, sesuai amanat UU No.
21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) meraih penghargaan internasional dari International Union for Conservation of Nature
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TAGS   Karantina Bali BBKHIT Bali Union for Conservation of Nature IUCN satwa Penyelundupan Satwa burung burung liar pelabuhan padangbai pelabuhan gilimanuk

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