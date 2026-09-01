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Bupati Kembang Semprot Panitia Kite Pelangi, Disokong APBD, tetapi Sepi Penonton

Selasa, 01 September 2026 – 09:51 WIB
Bupati Kembang Semprot Panitia Kite Pelangi, Disokong APBD, tetapi Sepi Penonton - JPNN.com Bali
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat di lokasi lomba layang-layang di Jembrana, Bali. Foto: ANTARA HO-Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melontarkan kritik bahkan mengaku kecewa dengan penyelenggaraan lomba layang-layang yang dibantu biaya oleh pemkab setempat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jembrana ini mengatakan profesionalisme panitia penyelenggara dari Kite Pelangi Jembrana dalam lomba Minggu (30/8) tersebut patut dipertanyakan.

Terutama dari sisi manajemen teknis, koordinasi dan transparansi penilaian.

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Menurut Bupati Kembang Hartawan, karena diselenggarakan oleh organisasi, lomba layang-layang itu seharusnya bisa memiliki standar yang tinggi serta profesional.

"Saya datang melihat langsung lomba di pantai Desa Pengambengan tersebut.

Menurut saya, penyelenggaraan kegiatan yang kami bantu anggaran itu asal-asalan," kata Bupati Kembang Hartawan dilansir oleh Antara.

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Bagi Bupati Kembang, melihat situasi lomba, jelas merugikan potensi pariwisata dan UMKM lokal yang seharusnya mendapat dampak positif dari kegiatan tersebut.

"Karena sepi, UMKM, seperti pedagang kecil tidak mendapat manfaat dari kegiatan itu.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melontarkan kritik bahkan mengaku kecewa dengan penyelenggaraan lomba layang-layang yang dibantu biaya oleh pemkab
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TAGS   bupati jembrana Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan Kite Pelangi Jembrana Lomba Layang-Layang APBD UMKM Bali Pantai Pengambengan umkm lokal

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