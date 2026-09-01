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Info Rahinan Umat Hindu Bali September 2026: Tumpeng Kandang hingga Bhatara Sri

Selasa, 01 September 2026 – 08:10 WIB
Info Rahinan Umat Hindu Bali September 2026: Tumpeng Kandang hingga Bhatara Sri - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali bersembahyang saat rerahinan. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

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Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Dilansir dari Kalender Bali, sepanjang September 2026, ada delapan kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali.

Umat Hindu di Bali dijadwalkan menggelar persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

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Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada September 2026:

 

Umat Hindu Bali sepanjang Septemberi 2026 menggelar rerahinan delapan kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Tumpek Kandang hingga Hari Bhatara Sri
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TAGS   Rahinan Rerahinan Jadwal Rahinan Info Rahinan Bali umat hindu September 2026 Tumpek Kandang Hari Bhatari Sri

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