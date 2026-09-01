JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Sorot Sengketa Konsumen, Janji Honor Anggota BPSK Denpasar Naik

Koster Sorot Sengketa Konsumen, Janji Honor Anggota BPSK Denpasar Naik

Selasa, 01 September 2026 – 07:31 WIB
Koster Sorot Sengketa Konsumen, Janji Honor Anggota BPSK Denpasar Naik - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sembilan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026–2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan sembilan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026–2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8).

Keanggotaan BPSK Kota Denpasar untuk lima tahun ke depan ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.

Dari unsur pemerintah ada Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha, dan Ni Luh Putu Darwati.

Baca Juga:

Untuk unsur konsumen ada Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi, dan I Made Agus Wirajaya, sementara pelaku usaha ada I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra serta Budiman Antonius Sinaga.

Koster mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar seluruh anggota BPSK Kota Denpasar bekerja dengan dedikasi tinggi.

Menurutnya, lembaga ini memegang peranan amat strategis di tengah dinamisnya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen di Bali.

Baca Juga:

Koster mengamati bahwa dinamika transaksi tak jarang menimbulkan konflik, baik yang dipicu oleh masalah sistemik maupun kasus spesifik yang merugikan konsumen.

Di sinilah BPSK Kota Denpasar hadir untuk memberikan solusi berimbang yang menengahi kedua belah pihak.

Menurut Gubernur Koster, BPSK Kota Denpasar memegang peranan amat strategis di tengah dinamisnya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BPSK Denpasar Koster gubernur koster Konsumen Bali pelaku usaha honor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas - JPNN.com Bali

    PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas

  2. Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

  3. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU