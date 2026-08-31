AXEAN Festival 2026: Jimbaran Hijau Titik Temu Musisi, Jalur ke Pasar Internasional

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - AXEAN Festival 2026 berlangsung meriah di Jimbaran Hub pada 29–30 Agustus 2026.

Selama dua hari, pusat desa kontemporer di Kuta Selatan, Badung, Bali ini bertransformasi menjadi titik temu bagi puluhan musisi, pelaku industri kreatif, hingga profesional musik global.

AXEAN Festival 2026 menghadirkan 49 musisi dan 230 delegasi dari 24 negara, mencakup delapan negara Asia Tenggara, enam negara Asia lainnya, serta 10 negara lintas benua.

Festival ini mempertemukan para praktisi musik melalui showcase pertunjukan, ajang networking, pertukaran budaya, hingga diskusi strategis terkait perkembangan industri musik Asia.

Corporate Communications Manager Jimbaran Hijau Cheryl Marella mengatakan kemitraan ini selaras dengan visi Jimbaran Hijau yang dibangun di atas pilar Work, Play, and Learn.

"Menjadi tuan rumah AXEAN Festival merupakan pencapaian penting bagi kami.

Kami bangga mendukung komunitas musik Bali dan Indonesia, menjadikan AXEAN Festival sebagai platform vital bagi seniman lokal untuk menembus jaringan pasar internasional," ujar Cheryl Marella.

Selain showcase musik dan networking, AXEAN Festival 2026 memperkenalkan inovasi program baru bertajuk SEA URBAN.