Kakanwil Eem Dipercaya Ikut Delegasi DJKI ke Denmark, Kadiv Yankum Bilang Begini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Apel Pagi, Senin (31/8).

Apel dipimpin langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bali.

I Wayan Redana dalam amanatnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pegawai dalam pelaksanaan apel pagi.

Menurutnya, kehadiran dan keikutsertaan pegawai dalam apel merupakan salah satu bentuk komitmen serta kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kadiv Yankum I Wayan Redana juga menyampaikan kabar membanggakan bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menjadi salah satu Kepala Kantor Wilayah yang akan mengikuti kunjungan delegasi ke Denmark dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO).

Selama kegiatan, delegasi akan mengikuti sejumlah sesi bersama para ahli dan spesialis DKPTO untuk memperoleh wawasan mengenai pengalaman serta praktik pengelolaan kekayaan intelektual yang diterapkan di Denmark.

Sejumlah agenda yang akan dibahas meliputi pengelolaan kekayaan intelektual, peningkatan kesadaran publik, paten dan merek, serta koordinasi dalam penegakan kekayaan intelektual.