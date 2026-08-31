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Badung Gaet PT SMI, Garap Underpass Gatsu - Canggu & Jalan Berbayar Elektronik

Senin, 31 Agustus 2026 – 10:27 WIB
Badung Gaet PT SMI, Garap Underpass Gatsu - Canggu & Jalan Berbayar Elektronik - JPNN.com Bali
Bupati Badung Wayan Adi Arnawa mengecek rencana proyek jalan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bali Selatan. Foto: Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemkab Badung mematangkan rencana percepatan infrastruktur strategis melalui skema pembiayaan inovatif.

Pemkab Badung menjajaki pengajuan pinjaman daerah tahap kedua kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung proyek prioritas yang ditargetkan berjalan pada 2027.

Rencana tersebut dibahas langsung Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bersama jajaran manajemen PT. SMI di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung.

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Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan perencanaan teknis serta pendanaan pembangunan publik di wilayah Badung.

Bupati Badung Adi Arnawa menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mempercepat pembangunan skala besar.

“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama Pemkab Badung dengan PT SMI.

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Kami ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis direncanakan matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Salah satu fokus utama Pemkab Badung adalah melanjutkan tembusan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat menuju kawasan Canggu.

Pemkab Badung menjajaki pengajuan pinjaman daerah tahap kedua kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) untuk mendukung proyek infrastruktur pada 2027
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TAGS   pemkab badung PT Sarana Multi Infrastruktur PT.SMI badung Proyek Underpass Proyek Underpass Gatsu Jalan Berbayar Elektronik Proyek Underpass Gatsu - Canggu

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