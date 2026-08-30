JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 29,25 Hektare Hutan Lindung Penyabangan Buleleng Hangus, BKSDA Bali Apresiasi

29,25 Hektare Hutan Lindung Penyabangan Buleleng Hangus, BKSDA Bali Apresiasi

Minggu, 30 Agustus 2026 – 18:24 WIB
29,25 Hektare Hutan Lindung Penyabangan Buleleng Hangus, BKSDA Bali Apresiasi - JPNN.com Bali
Tim gabungan memadamkan api yang membakar kawasan Hutan Lindung Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, yang terjadi sejak Senin (24/8) lalu. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Upaya pantang menyerah tim gabungan membuahkan hasil.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Hutan Lindung Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, sejak Senin (24/8) lalu kini berhasil dipadamkan dan berada dalam kondisi terkendali.

Berdasarkan pendataan di lapangan, luas areal hutan lindung yang terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 29,25 hektare.

Baca Juga:

Proses pemadaman melibatkan aksi sinergis lintas instansi.

BKSDA Bali menerjunkan 10 personel dari Tim KPHK Bedugul–Sangeh, Resor KSDA Wilayah Buleleng–Pelabuhan Gilimanuk, serta Manggala Agni.

Aksi ini didukung penuh oleh KPH Bali Utara, Balai Dalkarhut Jabalnusra, Polsek Gerokgak, pihak Kecamatan Gerokgak, Pemerintah Desa Penyabangan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).

Baca Juga:

Proses pemadaman di lokasi tidaklah mudah.

Petugas harus berhadapan dengan kondisi medan perbukitan vulkanik yang curam, sehingga menyulitkan mobilisasi personel maupun peralatan pendukung.

Kebakaran hutan dan lahan di Hutan Lindung Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, sejak Senin (24/8) lalu berhasil dipadamkan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Karhutla Kebakaran Hutan dan Lahan hutan lindung Buleleng Hutan Penyabangan Buleleng bksda bali kebakaran hutan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

  2. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

  3. Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League - JPNN.com Bali

    Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU