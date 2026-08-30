29,25 Hektare Hutan Lindung Penyabangan Buleleng Hangus, BKSDA Bali Apresiasi

bali.jpnn.com, BULELENG - Upaya pantang menyerah tim gabungan membuahkan hasil.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Hutan Lindung Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, sejak Senin (24/8) lalu kini berhasil dipadamkan dan berada dalam kondisi terkendali.

Berdasarkan pendataan di lapangan, luas areal hutan lindung yang terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 29,25 hektare.

Proses pemadaman melibatkan aksi sinergis lintas instansi.

BKSDA Bali menerjunkan 10 personel dari Tim KPHK Bedugul–Sangeh, Resor KSDA Wilayah Buleleng–Pelabuhan Gilimanuk, serta Manggala Agni.

Aksi ini didukung penuh oleh KPH Bali Utara, Balai Dalkarhut Jabalnusra, Polsek Gerokgak, pihak Kecamatan Gerokgak, Pemerintah Desa Penyabangan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).

Proses pemadaman di lokasi tidaklah mudah.

Petugas harus berhadapan dengan kondisi medan perbukitan vulkanik yang curam, sehingga menyulitkan mobilisasi personel maupun peralatan pendukung.