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Ancaman Karhutla di Bali Meluas: Dari Nusa Penida hingga Buleleng

Minggu, 30 Agustus 2026 – 17:27 WIB
Ancaman Karhutla di Bali Meluas: Dari Nusa Penida hingga Buleleng - JPNN.com Bali
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan di Bali. ANTARA/HO-Manggala Agni

bali.jpnn.com, DENPASAR - BPBD Bali memperketat pengawasan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fasilitas pengelolaan sampah akibat kondisi yang sangat kering.

Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Teja Bhusana mencatat peristiwa karhutla dengan luasan signifikan telah terjadi di beberapa lokasi.

“Wilayah yang terbakar cukup luas,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Teja Bhusana dilansir dari Antara.

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Di wilayah Kabupaten Buleleng, karhutla melanda Kecamatan Gerokgak seluas 91,52 hektare dan Kecamatan Seririt sekitar 5 hektare.

Di Kabupaten Klungkung, kebakaran di tengah musim kemarau juga telah menghanguskan sekitar 15 hektare kawasan hutan di Kecamatan Nusa Penida dan dua hektare lahan kosong di Kecamatan Gunaksa.

Di Kabupaten Karangasem, kebakaran melanda sekitar lima hektare lahan pertanian dan lahan kosong di Kecamatan Kubu serta dua hektare lahan kosong di Kecamatan Abang.

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Di Kabupaten Jembrana, kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Pekutatan sekitar 1,5 hektare, sedangkan di Kabupaten Bangli kebakaran hutan melanda Kecamatan Kintamani seluas 1,33 hektare.

“BPBD Bali tidak hanya fokus mengawasi kebakaran hutan dan lahan warga.

BPBD Bali memperketat pengawasan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fasilitas pengelolaan sampah akibat kondisi yang sangat kering.
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TAGS   Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Bali bpbd bali nusa penida Buleleng Klungkung karangasem Jembrana

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