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Kalender Bali Minggu (30/8): Baik Membangun Saluran Irigasi & Memelihara Ternak

Minggu, 30 Agustus 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Minggu (30/8): Baik Membangun Saluran Irigasi & Memelihara Ternak - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Minggu 30 Agustus 2026 bertepatan dengan Redite Wage Uye. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (30/8) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Matal.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (30/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Minggu 30 Agustus 2026 bertepatan dengan Redite Wage Uye: Hari baik untuk membangun saluran irigasi & memelihara ternak
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TAGS   kalender Kalender Bali saluran irigasi ternak Dewasa Ayu Kalender Bali Minggu 30 Agustus 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Redute Wage Uye Hari Baik Kalender Bali

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