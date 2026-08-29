Bali Fokus Mengembangkan Energi Bersih & PLTS, Pangkas Pasokan Listrik Batu Bara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa sasaran pembangunan kawasan tidak sebatas mengejar target Net Zero Emission, melainkan mewujudkan Bali Mandiri Energi.

Visi ini berfokus pada pengembangan sumber energi yang bersih, baru, dan terbarukan secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) Bali di Jayasabha, Denpasar, Jumat (28/8)

Koster menjelaskan bahwa kebijakan energi bersih merupakan bagian integral dari implementasi filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Tujuannya tak sekadar memenuhi agenda global, tetapi memastikan udara yang dihirup masyarakat tetap bersih dan bebas polusi.

"Bali tidak hanya Net Zero Emission.

Agenda utamanya adalah Bali Mandiri Energi dengan sumber energi yang bersih, baru, dan terbarukan.

Kebijakan ini berangkat dari keinginan membangun Bali yang memiliki lingkungan bersih dan berkualitas," ujar Koster.