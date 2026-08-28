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AM Mortar Hadir di Dewata Engineers Club 2026, Dukung Inovasi Konstruksi Modern

Jumat, 28 Agustus 2026 – 21:30 WIB
AM Mortar Hadir di Dewata Engineers Club 2026, Dukung Inovasi Konstruksi Modern - JPNN.com Bali
Booth AM Mortar hadir di ajang Dewata Engineers Club 2026 yang digelar pada 28–29 Agustus 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Adiwisesa Mandiri Building Products Indonesia (PT AMBPI) menegaskan komitmennya mendukung pengembangan SDM dan inovasi di bidang teknik.

Produsen material bangunan ternama melalui merek AM Mortar ini resmi berpartisipasi dalam ajang tahunan Dewata Engineers Club 2026 yang digelar pada 28–29 Agustus 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Bali.

Mengusung tema "Engineering Freedom: Innovating Beyond Limits", ajang ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan para engineer, praktisi, kontraktor, organisasi profesi, hingga mahasiswa teknik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

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Dewata Engineers Club 2026 menggabungkan rangkaian seminar edukatif dan pameran (exhibition) teknologi konstruksi terkini.

Melalui ajang ini, peserta diajak memperluas wawasan seputar tantangan industri serta membangun jejaring profesional.

PT AMBPI memboyong beragam produk unggulan AM Mortar yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bangunan modern yang kuat dan tahan lama.

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Tim ahli dari AM Mortar disiagakan di booth untuk memberikan edukasi langsung mengenai keunggulan, fungsi, hingga teknik aplikasi material yang tepat.

Selain pameran, kegiatan ini juga menghadirkan seminar interaktif bersama para praktisi dan profesional berpengalaman.

Produsen material bangunan ternama melalui merek AM Mortar ini resmi berpartisipasi dalam ajang tahunan Dewata Engineers Club 2026
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TAGS   Dewata Engineers Club 2026 AM Mortar Material Bangunan Bali Produsen Material Bangunan Bali Sunset Road Convention Center engineer perguruan tinggi PT AMBPI

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