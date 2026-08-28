JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Langka BBM? Pertamina Minta Maaf, Dua Kapal Tanker Bersandar

Bali Langka BBM? Pertamina Minta Maaf, Dua Kapal Tanker Bersandar

Jumat, 28 Agustus 2026 – 19:48 WIB
Bali Langka BBM? Pertamina Minta Maaf, Dua Kapal Tanker Bersandar - JPNN.com Bali
Antrean kendaraan mengular di SPBU di Bali akibat kelangkaan BBM sejak beberapa hari terakhir. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antrean kendaraan terlihat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali dalam beberapa hari terakhir.

Kemacetan bahkan meluber hingga ke jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas sekitarnya.

Fenomena ini merata di wilayah Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, hingga kawasan lainnya.

Baca Juga:

Kondisi ini memaksa warganet angkat bicara di media sosial.

Warganet di Bali dan para pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meminta Pertamina turun tangan.

Menanggapi kepanikan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga secara terbuka minta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga ketersediaan stok dapat terjaga dan distribusi BBM dapat berlangsung secara optimal serta merata.

PT Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi bahwa penumpukan kendaraan terjadi akibat penyesuaian stok di beberapa titik suplai.

Antrean kendaraan terlihat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali dalam beberapa hari terakhir. Pertamina merespons
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali bbm bahan bakar minyak SPBU kapal tanker PT Pertamina Patra Niaga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum IT Manggis FT Sanggaran MT Green Plus

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League - JPNN.com Bali

    Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League

  2. Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan

  3. Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU