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Imigrasi Buka Fasilitas Baru di Discovery Mall Bali, Dirjen Hendarsam Buka Suara

Kamis, 27 Agustus 2026 – 22:29 WIB
Imigrasi Buka Fasilitas Baru di Discovery Mall Bali, Dirjen Hendarsam Buka Suara - JPNN.com Bali
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko memberikan keterangan kepada awak media seusai meresmikan Immigration Lounge Discovery Mall Bali, Kuta, Badung, pada Kamis (27/8). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko meresmikan Immigration Lounge Discovery Mall Bali pada Kamis (27/8).

Peresmian tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster serta General Manager Discovery Mall Bali Rachmat Hartanto Tanuharja.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan bahwa kehadiran Immigration Lounge merupakan bentuk transformasi pelayanan keimigrasian yang tidak hanya berorientasi pada kualitas layanan, tetapi juga pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat.

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Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh layanan keimigrasian yang lebih mudah, fleksibel, nyaman, dan menyenangkan.

Immigration Lounge melayani penerbitan Paspor Republik Indonesia serta berbagai layanan izin tinggal keimigrasian.

“Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

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Kehadiran Immigration Lounge di pusat perbelanjaan merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan publik,” ujar Hendarsam Marantoko.

Menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang semakin terintegrasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko meresmikan Immigration Lounge Discovery Mall Bali pada Kamis (27/8).
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TAGS   imigrasi Ditjen Imigrasi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko Bali Immigration Lounge Discovery Mall Bali Indonesia Layanan Pasporia paspor izin tinggal

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