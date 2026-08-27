Ditjen Imigrasi Cetak Peta Jalan 2045, Bentuk Satker Khusus & Pagar Digital

bali.jpnn.com, KUTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menegaskan komitmennya memperketat pengawasan warga negara asing (WNA) sekaligus memodernisasi pelayanan publik berbasis digital.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa ke depan teknologi akan menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah Indonesia.

"Imigrasi ke depannya itu 70 persen tulang punggungnya adalah teknologi," ujar Dirjen Hendarsam Marantoko saat meresmikan Immigration Lounge di Discovery Mall Bali, Kuta, Badung, Kamis (27/8).

Untuk memperketat pengawasan lalu lintas orang asing, Ditjen Imigrasi telah menyiapkan serangkaian arsitektur teknologi hingga 2045.

Ke depan, sebagai pagar digital perbatasan, Ditjen Imigrasi bakal memanfaatkan drone untuk memetakan dan mengawasi jalur-jalur tikus sepanjang 3.111 km batas darat Indonesia dengan negara tetangga.

Ditjen Imigrasi juga telah menyiapkan teknologi face recognition yang dipasang di pintu masuk kedatangan internasional seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk merekam dan mengidentifikasi profil setiap WNA secara otomatis.

Ditjen Imigrasi juga menyiapkan Peta Jalan 2045 dengan membantuk satuan kerja khusus dalam waktu dekat guna merancang arsitektur teknologi imigrasi jangka panjang.

Selain memperkuat pengawasan, Imigrasi meluncurkan Immigration Lounge di Discovery Mall Bali, Kuta.