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Telin dan Telkom Bedah Strategi Transformasi AI di Forum ignitePRO 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 – 21:27 WIB
Telin dan Telkom Bedah Strategi Transformasi AI di Forum ignitePRO 2026 - JPNN.com Bali
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine jadi panelis bersama para pemimpin industri lainnya dalam sesi “No Enterprise Transforms Alone: Building the Enablement Ecosystem” pada forum ignitePRO di ajang Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026. Nusa Dua, Badung, Selasa (25/8). Foto: Telkom for JPNN

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan ignitePRO, forum yang berfokus pada segmen enterprise di ajang Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026.

IgnitePRO mempertemukan pemimpin enterprise, pembuat kebijakan, penyedia teknologi, investor, dan mitra ekosistem digital untuk mendalami bagaimana AI dapat bergerak dari ambisi dan eksperimen menuju penerapan serta dampak bisnis yang nyata.

IgnitePRO turut menggandeng Tech in Asia sebagai mitra konten untuk menghadirkan perspektif yang relevan dengan perkembangan industri digital.

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Di forum ini, ignitePRO membahas kapabilitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab dan menghasilkan nilai yang terukur.

Pembahasan mencakup kesiapan teknologi dan infrastruktur, tata kelola, sumber daya manusia, hingga kolaborasi ekosistem.

“Tantangan perusahaan saat ini bukan lagi sekadar menentukan apakah AI, cloud, dan otomasi perlu diadopsi, melainkan memastikan data, infrastruktur, keamanan, sumber daya manusia, dan mitra telah siap mendukung eksekusi yang andal dalam skala besar,” ujar Chief Commercial Officer Telin Kharisma, Selasa (25/8).

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Menurut Kharisma, enablement perlu dibangun sebagai fondasi operasi yang terintegrasi melalui konektivitas yang andal, infrastruktur yang tangguh, operasi yang aman, serta kemitraan ekosistem yang tepercaya.

Di tengah perkembangan tersebut, TelinPRO hadir sebagai tulang punggung konektivitas yang memungkinkan enterprise beradaptasi dan berkembang dalam lanskap yang terus berevolusi.

Telin menghadirkan ignitePRO, forum yang berfokus pada segmen enterprise di ajang Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026.
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TAGS   Telin Telkom Artificial Intelligence ignitePRO 2026 Bali Annual Telkom International Conference BATIC 2026

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