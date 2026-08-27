Komdigi Rombak Ulang Infrastruktur Digital Indonesia, Patok 9 Juta Talenta

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya memacu transformasi digital nasional secara masif.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah optimistis sektor digital menjadi motor utama dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029.

"Sektor ICT kita konsisten tumbuh di atas 8 persen per tahun selama 10–15 tahun terakhir.

Saat ini nilai transaksi Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital kita mencapai USD 130 miliar per tahun.

Ini modal yang sangat besar," ujar Edwin Hidayat Abdullah di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) di Nusa Dua, Badung, Kamis (27/8).

Edwin Hidayat Abdullah menganalogikan ekosistem digital Indonesia seperti bangunan empat lantai yang didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI) di berbagai lapisannya.

Untuk fondasinya adalah jaringan serat optik, menara seluler, serta pusat data (data center).

Menurut Edwin Hidayat Abdullah, sektor ini terus mengejar lonjakan konsumsi pusat data yang diproyeksikan naik dari 2 megawatt menjadi 10 megawatt per kapita dalam tujuh tahun ke depan.