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Kemenkum Bali Memperkuat Pengawasan Notaris di Buleleng, Harus Efektif & Konstruktif

Kamis, 27 Agustus 2026 – 19:27 WIB
Kemenkum Bali Memperkuat Pengawasan Notaris di Buleleng, Harus Efektif & Konstruktif - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana melaksanakan penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Buleleng. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana bersama anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Bali melaksanakan penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi sekaligus penyamaan persepsi dalam mendukung pelaksanaan tugas MPD.

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Khususnya dalam menjaga agar pelaksanaan jabatan Notaris di Kabupaten Buleleng tetap berjalan secara profesional, tertib, dan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara MPD, MPWN, dan para Notaris.

Pengawasan diharapkan tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk kontrol, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

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Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa sinergi dan komunikasi menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan konstruktif.

“Pengawasan hendaknya berjalan seiring dengan pembinaan.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana melaksanakan penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Buleleng.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah notaris Buleleng Majelis Pengawas Wilayah Notaris Bali MPWN Bali Majelis Pengawas Daerah Buleleng MPD Buleleng

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