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Bupati Mahayastra Lantik 175 Pejabat: Jangan Cari Uang di Luar Gaji & TPP!

Kamis, 27 Agustus 2026 – 19:15 WIB
Bupati Mahayastra Lantik 175 Pejabat: Jangan Cari Uang di Luar Gaji & TPP! - JPNN.com Bali
Bupati I Made Mahayastra melantik 175 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Gianyar, Kamis (27/8). Foto: Pemkab Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bupati I Made Mahayastra melantik 175 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Gianyar, Kamis (27/8).

Dalam arahannya, Politikus PDIP ini menegaskan pentingnya integritas serta melarang keras jajarannya menjalankan instruksi yang menyalahi aturan.

"Jangan pernah menerima perintah yang melanggar hukum, karena siapapun tidak mau bertanggung jawab.

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Lakukan pekerjaan sesuai tugas dan aturan. Jangan melanggar," ujar Bupati I Made Mayastra.

Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak mencari keuntungan di luar hak resmi.

"Jangan pernah berpikir ada sumber lain selain gaji dan TPP," imbuhnya.

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Beberapa pejabat yang dilantik, di antaranya Kadek Wira Kesuma Negara sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Setda Gianyar.

I Kadek Arnata sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gianyar dan I Made Darma Darsitha sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bupati I Made Mahayastra melantik 175 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Gianyar, Kamis (27/8).
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TAGS   Bupati Gianyar Made Mahayastra pemkab gianyar ASN pejabat daerah gaji TPP pejabat administrator Pengawas

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