Bupati Mahayastra Lantik 175 Pejabat: Jangan Cari Uang di Luar Gaji & TPP!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bupati I Made Mahayastra melantik 175 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Gianyar, Kamis (27/8).

Dalam arahannya, Politikus PDIP ini menegaskan pentingnya integritas serta melarang keras jajarannya menjalankan instruksi yang menyalahi aturan.

"Jangan pernah menerima perintah yang melanggar hukum, karena siapapun tidak mau bertanggung jawab.

Lakukan pekerjaan sesuai tugas dan aturan. Jangan melanggar," ujar Bupati I Made Mayastra.

Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak mencari keuntungan di luar hak resmi.

"Jangan pernah berpikir ada sumber lain selain gaji dan TPP," imbuhnya.

Beberapa pejabat yang dilantik, di antaranya Kadek Wira Kesuma Negara sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Setda Gianyar.

I Kadek Arnata sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gianyar dan I Made Darma Darsitha sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.