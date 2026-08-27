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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Kamis (27/8), Silakan Cek!

Kamis, 27 Agustus 2026 – 07:26 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Kamis (27/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali menggelar persembahyangan saat piodalan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (27/8) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Matal.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Ketiga.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Kamis (27/8) saat Wraspati Umanis Matal: Tersebar di Lombok, Denpasar, Karangasem, Besakih dan Bangli.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Purnama Ketiga Wraspati Umanis Matal

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