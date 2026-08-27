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Kalender Bali Kamis (27/8): Baik Memberi Petunjuk & Membuat Alat Berdagang

Kamis, 27 Agustus 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Kamis (27/8): Baik Memberi Petunjuk & Membuat Alat Berdagang - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 27 Agustus 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Matal. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (27/8) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Matal.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Ketiga.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (27/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 27 Agustus 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Matal: Hari baik memberi petunjuk & membuat alat berdagang
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