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Siloam Mengantongi Standar Emas Keperawatan Dunia, RS Pertama di Bali

Rabu, 26 Agustus 2026 – 21:43 WIB
Siloam Mengantongi Standar Emas Keperawatan Dunia, RS Pertama di Bali - JPNN.com Bali
Siloam Hospitals Bali mencatatkan sejarah baru di dunia kesehatan tanah air dengan meraih Magnet® with Distinction. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Siloam Hospitals Bali mencatatkan sejarah baru di dunia kesehatan tanah air dengan meraih Magnet® with Distinction.

Pengakuan bergengsi ini menjadikannya sebagai rumah sakit pertama di Bali yang berhasil menyabet predikat standar emas keperawatan dunia tersebut.

Sertifikasi tertinggi dari American Nurses Credentialing Center (ANCC) ini memperkuat posisi jaringan Siloam sebagai satu-satunya grup rumah sakit di Asia Tenggara yang mengoleksi lebih dari satu predikat Magnet®.

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Gelar Magnet® with Distinction sendiri merupakan tingkat pengakuan tertinggi yang hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan dengan kualitas pelayanan, hasil klinis, serta lingkungan kerja keperawatan yang melampaui standar internasional baku.

Hospital Director Siloam Hospitals Bali, dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti komitmen dalam mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pasien.

"Menjadi rumah sakit pertama di Bali yang meraih pengakuan ini tentu sebuah kebanggaan. Namun, bagi kami, ini bukanlah garis akhir, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan berstandar internasional secara nyata," ujar dr. Putri Mayuni.

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Head of Nursing Siloam Hospitals Bali Ns. Nyoman Armita, menyampaikan bahwa raihan ini menjadi validasi atas budaya keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing) yang terus dipraktikkan timnya.

"Sertifikasi Magnet® dibangun atas budaya keperawatan yang berkelanjutan.

Sertifikasi tertinggi dari American Nurses Credentialing Center (ANCC) ini memperkuat posisi jaringan Siloam sebagai satu-satunya grup rumah sakit di ASEAN
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TAGS   Siloam Hospitals Bali standar emas keperawatan dunia ANCC Bali rumah sakit American Nurses Credentialing Center Asia Tenggara

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