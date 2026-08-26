JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini NeutraDC Bidik Ekspansi Data Center di Indonesia Timur, Manado Jadi Second Gateway

NeutraDC Bidik Ekspansi Data Center di Indonesia Timur, Manado Jadi Second Gateway

Rabu, 26 Agustus 2026 – 21:19 WIB
NeutraDC Bidik Ekspansi Data Center di Indonesia Timur, Manado Jadi Second Gateway - JPNN.com Bali
Vice President of Corporate Secretary & HSE NeutraDC Johansyah Benhar Putra memberi keterangan kepada awak media di sela agenda BATIC 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (26/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) terus menggenjot ekspansi data center alias pusat data demi mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan adopsi Artificial Intelligence (AI) yang kian masif.

Anak perusahaan Telkom Group ini tak hanya berfokus pada layanan kolokasi konvensional, tetapi juga mengintegrasikan pilar colocation, compute, dan connect.

Vice President of Corporate Secretary & HSE NeutraDC Johansyah Benhar Putra mengatakan salah satu proyek strategis yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian adalah pembangunan data center berkonsep AI-Ready di Batam.

Baca Juga:

"Kebutuhan teknis untuk AI jauh lebih tinggi dibandingkan data center konvensional.

Infrastruktur di Batam kami rancang khusus untuk pasar AI yang sedang melonjak pesat.

Proyek ini sudah di tahap akhir dan mudah-mudahan bisa berproduksi dalam tahun ini," ujar Johansyah Benhar Putra di sela-sela ajang BATIC 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (26/8).

Baca Juga:

Johansyah Benhar Putra menambahkan keberadaan data center di Batam menjadi kendaraan penting (vehicle) untuk menangkap pergeseran pasar global dari Singapura menuju kawasan segitiga Sinjori (Singapura, Johor, Riau).

Selain penyelesaian proyek di Batam, NeutraDC juga mulai menginisiasi ekspansi kapasitas data center di Cikarang.

PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) terus menggenjot ekspansi data center alias pusat data demi mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan adopsi AI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   NeutraDC data center Pusat Data Indonesia Batam Cikarang Manado Second Gateway

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas

  2. Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur - JPNN.com Bali

    Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur

  3. 11 Pemain Termahal Super League 2026-2027: Dominan Persija, Persib & Borneo FC - JPNN.com Bali

    11 Pemain Termahal Super League 2026-2027: Dominan Persija, Persib & Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU