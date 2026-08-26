NeutraDC Bidik Ekspansi Data Center di Indonesia Timur, Manado Jadi Second Gateway

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) terus menggenjot ekspansi data center alias pusat data demi mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan adopsi Artificial Intelligence (AI) yang kian masif.

Anak perusahaan Telkom Group ini tak hanya berfokus pada layanan kolokasi konvensional, tetapi juga mengintegrasikan pilar colocation, compute, dan connect.

Vice President of Corporate Secretary & HSE NeutraDC Johansyah Benhar Putra mengatakan salah satu proyek strategis yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian adalah pembangunan data center berkonsep AI-Ready di Batam.

"Kebutuhan teknis untuk AI jauh lebih tinggi dibandingkan data center konvensional.

Infrastruktur di Batam kami rancang khusus untuk pasar AI yang sedang melonjak pesat.

Proyek ini sudah di tahap akhir dan mudah-mudahan bisa berproduksi dalam tahun ini," ujar Johansyah Benhar Putra di sela-sela ajang BATIC 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (26/8).

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Johansyah Benhar Putra menambahkan keberadaan data center di Batam menjadi kendaraan penting (vehicle) untuk menangkap pergeseran pasar global dari Singapura menuju kawasan segitiga Sinjori (Singapura, Johor, Riau).

Selain penyelesaian proyek di Batam, NeutraDC juga mulai menginisiasi ekspansi kapasitas data center di Cikarang.