Menkum Supratman: Indonesia tak Akan Mengemis, Kami Butuh Keadilan!

bali.jpnn.com, SINGAPURA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmennya memperjuangkan hak hak royalti bagi pelaku Industri Kreatif Indonesia.

Penegasan tersebut dilontarkan Menkum Supratman dalam pertemuan Global Forum on Intellectual Property (GFIP) pada rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura, Rabu (26/8).

Menkum Supratman menegaskan bahwa Indonesia tidak datang untuk mengemis royalty.

“Kami tidak datang untuk mengemis, tetapi kami butuh keadilan dan transparansi” kata Menkum Supratman Andi Agtas.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia telah mengajukan Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in

Digital Environment pada forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO.

"Isu royalti digital bukan hanya persoalan hukum kekayaan intelektual, tetapi bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Baca Juga: Menkum Supratman Buka Suara Soal Pengaduan Warga di Program PASTI Ada Solusi

Ekonomi kreatif yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila para pencipta memperoleh penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka," ujar Menkum Supratman.

Menteri Supratman juga mengajak ASEAN Plus China dan Korea untuk bersama sama berjuang agar transparansi dan keadilan dalam royalti bisa terwujud.