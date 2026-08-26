Potret Nyata Transformasi Teknologi Pendidikan: Dari Jawa hingga Daerah 3T

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teknologi telah membawa perubahan besar terhadap sistem pendidikan di sekolah.

Kehadiran internet, komputer, tablet, proyektor interaktif, hingga kecerdasan artifisial membuat proses belajar tidak lagi hanya bergantung pada buku dan papan tulis.

Materi pelajaran dapat disajikan melalui video, animasi, simulasi, serta berbagai sumber digital yang membantu siswa memahami pembelajaran dengan cara yang lebih menarik.

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab di lingkungan pendidikan.

Perubahan tersebut juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi guru seperti PGRI Batam (https://pgribatamkota.org/).

Guru memiliki peran penting dalam memastikan teknologi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar mengikuti perkembangan perangkat digital.

Dengan kemampuan digital yang baik, guru dapat membuat kegiatan belajar lebih interaktif sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa.

Pembelajaran di Pulau Jawa