JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (26/8): Baik untuk Potong Rambut & Bikin Alat Perangkap

Kalender Bali Rabu (26/8): Baik untuk Potong Rambut & Bikin Alat Perangkap

Rabu, 26 Agustus 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Rabu (26/8): Baik untuk Potong Rambut & Bikin Alat Perangkap - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Rabu 26 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Matal. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (26/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Matal.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (26/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Rabu 26 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Matal: Hari baik untuk Potong Rambut & Bikin Alat Perangkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Potong Rambut Alat Perangkap Kalender Bali Rabu 26 Agustus 2026 Buda Kliwon Matal Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 11 Pemain Termahal Super League 2026-2027: Dominan Persija, Persib & Borneo FC - JPNN.com Bali

    11 Pemain Termahal Super League 2026-2027: Dominan Persija, Persib & Borneo FC

  2. Evaluasi Van Gastel Seusai Laga PSIM vs Bali United, Sorot Fisik Pemain, Duh - JPNN.com Bali

    Evaluasi Van Gastel Seusai Laga PSIM vs Bali United, Sorot Fisik Pemain, Duh

  3. Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU