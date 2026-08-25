Presiden Prabowo Sorot Penanganan Karhutla, Klaim Tuntas Satu Dua Minggu Lagi

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mengerahkan upaya terpadu lintas sektor untuk menangani dampak iklim ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Jembrana, Bali.

“Saya sudah keliling ke beberapa tempat dan cek sendiri.

Syukur alhamdulillah, semua unsur pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, BNPB, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja secara efektif,” ujar Presiden Prabowo di PLTS Site Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

Presiden Prabowo Subianto menyebut penanganan karhutla dilakukan melalui upaya terpadu lintas sektor dan didukung pengerahan sumber daya dalam jumlah besar.

Sampai saat ini, pemerintah telah mengerahkan sejumlah armada helikopter dan pesawat serta ribuan personel untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Pemerintah telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar, menunjukkan negara kita kuat.

Puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel dikerahkan,” kata Presiden Prabowo.