Presiden Prabowo Target PLTS 100 GWp Selesai Tiga Tahun, Investasi Rp1.140 T

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8) sore.

Peresmian ini mengawali langkah besar transisi energi Indonesia yang dimulai dengan pengoperasian 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi.

Enam provinsi itu, yakni Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak.

Langkah ini diawali dengan 14 PLTS di enm provinsi dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak,” ujar Presiden Prabowo Subianto, Selasa (25/8).

Presiden Prabowo menegaskan komitmen tinggi pemerintah untuk menuntaskan target ambisius ini dalam kurun waktu tiga tahun.

"Pemerintah akan membangun 100 gigawatt.

Pemerintah tidak akan main-main, targetnya adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Presiden Prabowo.