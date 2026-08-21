Maybank Marathon 2026 Garap Desa Dekarbonisasi hingga Literasi Keuangan

bali.jpnn.com, GIANYAR - PT Bank Maybank Indonesia Tbk menggelar Maybank Marathon Sustainability Day 2026 selama dua hari menjelang puncak ajang Maybank Marathon 2026.

Rangkaian hari pertama pada Jumat (21/8) dipusatkan di Piduh Charity Café, Gianyar, Bali.

Lewat gerakan Meningkatkan Jejak Hijau, Maybank Indonesia mempertegas komitmen keberlanjutan yang mencakup edukasi pemberdayaan ekonomi, inklusivitas sosial, hingga dekarbonisasi demi mencapai target Net Zero Carbon pada 2030.

Head of Sustainability Maybank Indonesia, Maria Trifanny Fransiska, menjelaskan bahwa strategi keberlanjutan Maybank Marathon ditopang oleh tiga pilar utama.

Pada pilar pendidikan, Maybank Indonesia mendorong literasi keuangan berkelanjutan bagi ribuan siswa dan guru di Gianyar.

“Literasi keuangan itu tidak hanya untuk pelajar tetapi juga kepada para guru,” kata Maria Trifanny Fransiska.

Total ada 40 sekolah yang disasar untuk literasi keuangan yang diadakan sejak Juli hingga 23 Agustus dengan target utama pelajar kelas III-VI sekolah dasar (SD) di 35 sekolah, tiga SMP dan dua SMA.

Materi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan, digitalisasi keuangan hingga edukasi agar terhindar dari judi daring.